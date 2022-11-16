數位部長唐鳳。（報系資料照片）

數位發展部可進用300名約聘人員被外界懷疑要養網軍，行政院人事總處人事長蘇俊榮今在立院司法法制委員會表示，實際情形是像數位部資安署開了44個約聘職缺，實際只進用到6位，「顯示有缺也難找人。」

民進黨立委黃士杰質詢，數位發展部依法可以進用300名約聘人員，被外界質疑是要養網軍，但實際情況卻是相關聘用人員根本聘不足額，資安人力短缺，人事總處如何改善？外界質疑養網軍並非事實？蘇俊榮說，「不可能養網軍」。

蘇俊榮表示，當初考量到市場供需，因此提供數位部可以進用300名約聘人力，原因是資安人力的補充，若是現職公務人員，需從資訊管理職系調動，第二則是要提缺加訓練，時程可能達1至2年，為了短期應急，才會如此設計。

蘇俊榮也坦言，數位部資安署雖然開出了44個約聘職缺，到昨天為止只進用了6位，顯示有缺也很難找人。他判斷，可能的原因跟公家機關提供的待遇有關，還有要進資安署服務須做身家調查等等。

蘇俊榮表示，近期已經在與數位部討論協調，為了吸引更多人進入政府體系從事資安業務，思考包含專業加給、個人與團體獎金，並針對特定職務提供留任獎金等配套。上周也與考試院討論，針對資安人才進用，未來第一階段盼先在資訊職系裡面增加資安考科，第二階段再單獨設立資安職系的考科，2個月內會提出如何因應資安人才不足的書面報告。