經濟部近期舉辦「2022榮市聚金-優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，新北市有6座市場獲得五星優良市集、67攤商獲五星及四星樂活名攤，數量是全國之最。市場處長盛筱蓉表示，這是新北市前所未有的佳績，市府未來會持續努力，除了提升優化硬體，也會確定各市場的發展定位，找出品牌發展特色。

新北市2019年推動市場改建改造計畫，3年來完成10座市場改造，超出原定目標，新北市長侯友宜也在「新北市傳統市場競賽評核交流會」頒發感謝狀，給予參與市場和攤商，侯友宜也說，面對時代環境改變，傳統市場一定要接受挑戰，兼顧人情味、現代科技化，打造成觀光休閒、促進交流的好地方。

盛筱蓉表示，全國14座五星市集中，新北就拿下6座，分別是股公有市場、林口公有市場、淡水中正美食廣場、泰山公有市場、瑞芳美食廣場及汐止觀光夜市。市府未來會持續協助傳統市場轉型，優化市場硬體，提升品牌意象，讓市場朝科技性、前瞻性及永續性發展，希望藉由評比活動，提升市長認同感，也給消費者更好的採買環境。

市場處指出，淡水中正美食廣場是第1座完成改造的市場，除了有金色水岸美景，更以淡水在地象徵「舢舨船」及「特色美食」為主題，內部設有共食區，結合幸福咖啡、豬豬可麗餅及拾叁號手作咖啡茶飲等五星名攤，為觀光休閒好去處。

林口公有市場有百年茄冬樹，相較於其餘市場，有著寬闊的川廊及庭園，從外到內綠化建築搭配木質調設計，內部的特色招牌整齊劃一，還有肉品共同處理區及貼心購物車，簡直是百貨公司等級的市場。

另外，汐止觀光夜市則以「深夜食坊」展現特色，燈光照明、入口招牌都重新設計改善，配合環保概念規畫改造公廁、走道及出入口等，市府也與網紅合作，推出夜市的吃貨語錄；五股首座公有市場結合特色「綠竹筍」主視覺，市場採分區分類販售，強調一站式購足，更規畫有休憩空間、全日型營業模式，讓消費者購物更便利，除了獲得五星市場，市場內荳牛肉鋪也靠著完整食品履歷及全程低溫、真空包裝，獲得五星名攤的肯定。