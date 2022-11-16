民進黨北北基桃市長候選人合推「1200首都通交通月票」，每年35億元預算卻是要中央補助，交通部長王國材（左）表示，將「盡力協助」至少補助一半。（陳祐誠攝）

民進黨北北基桃市長候選人合推「1200首都通交通月票」，擴大雙北1280月票方案，加碼納入台鐵、機捷、國道客運、YouBike等運具，但每年35億元預算卻要中央補助，挨批是空頭支票，而交通部長王國材今回應，將「盡力協助」至少補助一半，並預計爭取26億元，讓全國各縣市都能來爭取。

立委洪孟楷今在立法院交通委員會上指出，本月初他才質詢1280元交通票是否該做，王國材當時回應是地方業務、協助溝通，但不到1周，行政院長蘇貞昌卻說「樂觀其成」，責成交通部補助。洪質疑，1200元月票的35億元要從哪來，要交通部不要因為一次選舉，為空頭支票擦脂抹粉。

王國材回應，會盡力協助，不會對35億元全部買單，至少會補助一半、約18億元，鼓勵公共運輸，將規劃並與主計總處討論，讓經費全國都適用。他說，交通部過去對地方有很多建設性的補助，但確實沒有對此（定期票）的補助。

被問到前交通部長林佳龍是否曾在任內討論對地方補助定期票，王國材說，林曾經想過對財政較困難的六都以外縣市補助。

王國材受訪時補充，中央地方可以共襄盛舉，但地方一定要有配合款，北北基桃提出月票，如果各地方政府也提出創意，提升公共運輸使用率也可以來申請補助，交通部都會支持。過去交通部有給予營運虧損補貼、建設計畫等補貼，現在的想法可以再從淨零碳排、鼓勵公共運輸、減少車禍傷亡等面相來思考。

王強調，交通部也在思考補貼方式，例如從財政能力觀點來看，6都補少一點、非6都補多一點，否則中南部會有一半縣市無法處理，連一點點促進公共運輸使用的經費都拿不出來。

至於明年經費大概要花多少？王國材表示，內部正在擬方案，準備與主計總處討論經費，行政院已確定方向，交通部會按照這方向處理，但今年已審完預算，這一筆是否先墊在公共運輸計畫、以後再補，這部分還要討論。

王國材指出，現在還沒精算經費，以北北基桃提出35億，全國適用至少要再乘以1.5倍，也就是交通部至少要爭取26億元經費，讓各地都能來申請，但經費一定仔細計算，例如雙北的1280，由北市出6億、新北出4億，分析乘客從哪裡上、在哪裡下，這都要提出來。