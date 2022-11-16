大陸國務院新聞辦16日舉行的落實系列稅費支援政策國務院政策例行吹風會上，大陸國家稅務總局副局長王道樹表示，截至11月10日，稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.7兆元（人民幣，下同）。其中已退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款達2兆3097億元，超過去年全年退稅規模的3.5倍；新增減稅降費7896億元；累計辦理緩稅緩費6797億元。

王道樹表示，各項稅費支持政策積極作用不斷顯現。第一是減輕企業稅費負擔。稅務部門監測的全國10萬戶重點稅源企業每百元營業收入稅費負擔下降了5.3％，其中裝備製造業下降9.6％，幫助廣大市場主體爬坡過坎、紓困解難。

第二是助力了經濟回穩向上。增值稅發票資料顯示，隨著系列稅費支援政策迅速落地，第2季全大陸企業銷售收入年增1.1％，扭轉了前期下滑局面，第3季以來年增3.4％，呈現回穩向好勢頭。

第三是增強了企業發展動能，今年統計至11月10日，企業採購設備投資年增率4.9％，比上半年加快1個百分點，其中裝備製造業採購設備投資年增9.8％，發展動能進一步增強。