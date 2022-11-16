新北市少年警察隊協助募款捐贈王姓學生。（新北市少年警察隊提供）

新北市少年警察隊日前到樹林區某學校訪視，得聞高一王姓學生自幼父母離異，與母親相依為命，生活本就困苦，詎料今年9月間母親突然暈倒，送醫後不治，王生陷入困境，暫住在親友家中。少年隊員警知悉，隨即協助聯繫「新北市金蘭愛心關懷協會」，捐贈現金近10萬元，供王生支付生活開銷。

據了解，王生母親生前以賣檳榔為生，家境清寒，但王生仍積極進取，平時除幫忙分擔家務外，假日則至速食店打工，賺取生活費。今年9月底王母突然暈倒，送醫仍回天乏術，王生頓失依靠，且無能力為母親辧理後事，還是由慈善團體無償為其母安葬，王生目前借住親友家中。

少年隊員警到校訪視時獲悉，即積極協助尋找可提供協助資源，經聯繫「新北市金蘭愛心關懷協會」理事長，募款幫助王生度過難關，透過該協會共募得約10萬元。

少年隊長林柏宏表示，少年隊平日除與校方維持良好溝通、協助學生事件處理外，如遇有類似王生事件，也會與學校攜手合作，透由民間慈善團體募款或募集物資幫助青少年家庭，希望讓每個孩子在學習成長過程中都能順利，不要因為環境的困苦，而放棄學業，讓孩子能快快樂樂的學習成長。