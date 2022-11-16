國民黨新竹縣長候選人楊文科，大力推廣講客語，復振客家文化，日前拜訪新埔呂順興餅店，與第6代的9歲范于霏小妹妹用客語話家常，范小妹妹用客語說明製餅流程還唱山歌，讓楊文科十分敬佩，呼籲全縣客家鄉親在家或外出要多講客語，身體力行傳承客家文化。

楊文科拜訪新埔鎮百年呂順興餅店第4代老闆呂學詩，唸國小3年級的范于霏從小在家就和家人說客語，說的一口流利客語，曾拿過客語廣播節目比賽客聲獎的第3名。

楊文科以客語和范小妹妹話家常，范小妹妹全程以客語說明製作芋頭餅的流程和訣竅，餡料放入餅皮後要細心來回按壓、收緊，壓平後還＋要在背面打孔透氣，楊文科一步一步跟著做。范小妹妹也獻唱客家山歌《農家樂》，美妙歌聲和準確的發音讓楊文科十分佩服。

「沒有客語，就沒有客家文化！」楊文科認為范小妹妹的客家話發音很準確，又很會用客家的辭彙，真的非常棒，顯示新竹縣推廣客家語言運動，確實深入家庭。

楊文科期望新竹縣所有客家鄉親，在家中講客家話，出去社區也要講，學校裡學客語、社會上也同樣要講客家話，大家講客家話，客家話就不會失傳。

楊文科說，新竹縣客家人口比例達67.8％，約有39萬人，是全國客家人口比例最高的縣市，他上任後全力推廣客語，以全客語方式開主管會報，積極擴大聘請客語薪傳師開設客語能力認證班，設置伯公照護站，也發放全國最高獎勵金鼓勵民眾參加客語能力認證，讓報考人數和通過認證人數創歷年新高。

楊文科強調，未來將規畫舉辦「世界客家論壇」，打造世界客家文化首都，也辦理全國常態性客家戲曲、文學、創作比賽和活動，傳承推廣客家文化，同時引進國際級表演和展覽，打造多元文化家園。