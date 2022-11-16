衛福部心理健康司長諶立中昨指出，青少年自殺死亡率高，是因為高樓增加，引發熱議。台灣少年權益與福利促進聯盟甚至要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員。今諶立中親上火線回應，不是每個人都很堅決地想自殺，很多人其實是後悔的，但若選擇了致命性高的方法就沒有回頭路，減少致命性工具的方便性、可近性，是立竿見影的方法。

諶立中表示，自殺的原因是多樣性的，不會是單一因素，有前因、原因、最後的促法因素，很多因素都會影響結果。自殺率指的是自殺死亡率，不是企圖率。我們通常認為個人成長、家庭、社會經濟文化、校園環境等因素，都會導致人的情緒往負面走，出現自殺行為，根據統計，10～50人自殺，約有1人會死亡，關鍵在自殺方式。

「如果能管制致命性工具，預防效果是立竿見影的」，諶立中表示，致命性工具雖然不是原因，但不是每個人都很堅決地想自殺。很多人發生後是後悔的，但若選擇了致命性高的方法就沒有回頭路。

近年來，心理司推動校園心理促進、輔導等，現也準備和澳洲合作拍短片，教導輔導老師、心理師如何和小朋友談。諶立中說，我也認同這個世代是壓力大的時代，台灣因為經濟環境，國家人權的增加，在民主化的過程難免出現過渡現象，例如自殺率增加。

諶立中表示，在東亞，包括南韓、台灣、日本的自殺率都非常高，經濟上升後，很多壓力跟著來，加上網路世代的因素，網路上的聯絡多於面對面互動，造成彼此的支持度降低，網路上只有打幾個字，跟拍拍肩膀、抱抱他，握握手，跟他說你最近好不好，完全不一樣，「我們會面對這些環境變化的挑戰，管制致命性工具是很有成效的」。

減少致命性工具的方便性、可近性，高樓的管理也是其中一種方式。昨日兒權公約國際審查會議中，委員詢問台灣的自殺數據，他也純粹從數據分析來回應，這些年青少年自殺率緩幅上升，約增加1、2成，成年人則大致是壓下來。而青少年的緩幅增加，又以近5～10年明顯增多，扣除跳樓因素，就發現數據在預期的範圍內。

諶立中表示，青少年是國家未來的希望，防治自殺是非常重要的。20年前高樓多在都市地區，例如商業大樓、百貨公司等，管制門禁比較容易，可是現在則是許多住家就是大樓。

媒體詢問諶立中要不要道歉，他誰「說道歉有點太嚴重，我是被斷章取義，只是在回答前面的問題，本來自殺的議題會在昨日下午討論」。他進一步指出，年齡越小的自殺，越是和學校、家庭有關，年齡越大則跟憂鬱症有關，很多精神疾病都18～20歲以上發作，在這之前環境因素較大，例如校園霸凌、親子關係等才是原因，但是這些因素不能用單一方法介入，例如經濟不景氣導致自殺率高，要讓經濟好轉並不容易，「我們是技術官僚，就從衛生的角度看看有哪些地方可以做，高樓防治是其中一種方法」。

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