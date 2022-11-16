新竹一名游姓男子，不滿黃姓男同事對下屬A比中指還不願道歉，游男便出言罵黃男「王八蛋」，反被黃男控告公然侮辱並求償撫慰金。民事部分，案經上訴高等法院，法院判游男須賠償2萬元為適當，全案定讞。

判決書指出，黃男與游男均為同公司員工，平時並無業務往來，2020年11月間黃男的電腦無法登入，找來A同事協助，但黃男不滿A處理速度緩慢，導致工作進度延宕，遂向A比中指。游男知情後居中協調，但黃男態度不佳，不認為需要為了比中指一事向A道歉，游男氣憤之下就出言罵黃男「王八蛋」。

黃男主張，他挨罵後的內心苦痛難以筆墨形容，不僅精神焦慮也長期失眠，須服用抗憂鬱與安眠藥才能入睡，除了控告游男公然侮辱罪外，也依法向游男求償18萬元。

對此，游男聲稱，當時他目睹黃男對A男出言不遜，黃男還對A男比中指，他當天基於職權居中協調了解雙方爭執原委，惟黃男態度輕蔑，不願意針對比中指的行為道歉，甚至大言不慚地說，「我想要比誰就比誰！」、「我為什麼不可以比中指啊！」

游男解釋，他所言的「王八蛋」，是針對黃男對比中指行為毫無悔意給出的評論，從整體對話看來，王八蛋三字只是佐證他當時的論述，並非以貶低黃男人格為目的，或許他用詞太辛辣，但那與批評事實相關，認為無故意侵害黃男的人格權之情形。

案經上訴，高等法院審理時，法官重新勘驗證據，發現黃男提供的藥袋僅能證明他患有肌肉異常緊張所引起的疼痛與焦慮等症狀，不足以證明是游男言語所致，此部分主張不採信。

法官表示，而「王八蛋」一詞，屬於罵人的惡言，依一般社會通念來說含有輕蔑意涵，足以使人感到難堪與不快，正常人聽聞後，的確會對黃男產生負面觀感，認為黃男名譽確實受損，酌情後判游男須賠償2萬元，全案定讞。