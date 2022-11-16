法制學大師戴炎輝故居，16日舉行修復再利用工程開工。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

位於北市南昌路二段的戴炎輝寓所，16日舉行修復再利用工程開工，預計2023年9月完工。北市文化局表示，未來寓所將展示法制學大師戴炎輝整理清代台灣重要史料「淡新檔案」的工作空間，並結合藝文策展、人文講座、餐飲服務，邀民眾一同認識一代法學大家。

文化局表示，戴炎輝寓所於2017年公告為直轄市定古蹟，建造時間可回溯至日治時期，宅第建築型式為和洋折衷，除傳統日式木造構架，裝飾細節增加新古典主義及現代主義等風格，精美多層線板及柱頭設計在房子入口處尤其明顯，增添華麗藝術性。

文化局說明，戴炎輝出生於1909年，曾任司法院院長、大法官等職務，在台灣大學任教時，主持整理淡新檔案，透過現代法學分類，梳理橫跨百年歷史的龐雜資料，使淡新檔案成為研究清代行政、司法、社會、經濟歷史的珍貴資料。

文化局副局長田瑋表示，8年前參觀老房子，走進這間戴炎輝故居，親眼看到戴炎輝居住並整理淡新檔案時所用2座書櫃，深受感動，後來透過「老房子文化運動計畫」委外營運活化，周邊還有師大校長劉真宿舍、台灣大學潮州街7號、9號日式房舍以及南菜園日式宿舍群都正在修復，未來會成為文化氛圍滿溢的場域。

戴炎輝的孫女戴瑀如也出席開工儀式並表示，她小學時與爺爺奶奶同住在南昌街故居，記得爺爺書房有很多書，並會接待很多客人，小時候與朋友在庭院玩，會因吵鬧引來在書房工作的爺爺喝斥，之後只要爺爺進書房，她都會自動保持肅靜，直到長大後自己從事學術工作，才了解爺爺完成淡新檔案的重大貢獻，期待見到修復完成的古蹟。

文化局也說，由文化局透過老房子文化運動平臺，協助國立台灣大學媒合營運團隊日東創意有限公司投注3200萬，工程將以原貌修復為主，維持古蹟本體的外觀與色彩協調，並搭建無障礙廊道連接空間內外，也規畫保留戴炎輝書房工作室作為常設展間，展示一代法學巨匠的生命故事和文物著作。

日東創意責人張邦城表示，戴炎輝故居將與藝文展演和餐飲文化體驗做結合，未來除了常態展覽外，也會不定期舉辦各式講座與課程，推廣藝術與文創，讓戴炎輝寓所能多面向活化運用。