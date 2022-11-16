有些人即使偏財運很不錯，但卻因不懂得如何理財，導致財來財去無法積累財富，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖狗、生肖馬、生肖虎、生肖鼠總是揮金如土的消費模式，即使天生有偏財運，也存不到什麼錢。

▍生肖狗：心太軟，借出錢財難回收

生肖狗朋友多，路子廣，不缺進財管道，又有旺盛的偏財運，常因好運而額外得財，只是花在吃喝玩樂、交友聚會上的錢財不少，因而錢財難以守住，加上容易被親朋好友看上而借錢，肖狗者想當有錢人，就得敢於拒絕，借出錢財前先理性推算，並且做到親兄弟明算帳才行。

▍生肖馬：一有偏財就想揮霍，錢財難過夜。

生肖馬偏財運極強，不管是樂透或是抽獎，都非常容易中獎，好運令人羨慕不已，可是也因為如此，總認為錢財來得太容易，好運財更是進多少花多少，完全留不住，但如果不知不覺間養成揮霍奢侈的消費習慣，口袋裡的錢常常留不過夜，甚至越花越兇猛，所以想要真正存到錢，還得學會收斂消費慾望。

▍生肖虎：錢滾錢撈大錢，結果越賠越多

生肖虎野心十足，對於賺錢慾望強烈，不過偏財運雖好，卻總是有些貪心，賺了還想賺更多，事實上，想要靠錢滾錢雖是人之常情，但貪念卻會讓蒙蔽理性，結果往往是賠的比賺的還要多，錢財來得快，去得更快，想要留住錢財成為有錢人，就得抑制住貪慾，見好就收。

▍生肖鼠：投機心重，雖有偏財卻難有正財

生肖鼠在錢財方面是有些好運氣的，偏財運很不錯，也因為有一些好運氣，覺得意外財來得太快太容易，對投機之事興趣濃厚，甚至一心鑽研偏財，不肯腳踏實地賺取正財，有不務正業的傾向；肖鼠者想要當個有錢人，單憑好運氣是遠遠不夠的，因為偏財的基礎不穩固，所以還是多把心思放在正財上。