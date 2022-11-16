周三台股開漲91.54點報14637.85點，早盤直衝14657.66點最高、大漲111.35點，突破14560點半年線及14600點關卡，並再寫下9月15日以來的兩個月高點，繼10月25日創下波段低點後，指數半個月已反彈16.05%。雖然周三盤中漲多熄火，大盤曾翻黑至14481.84最低、下跌64.47點，高低差達175.82點，隨後再啟攻勢，試圖站穩14600大關，不過除了電子，各類股漲勢難以延續，大盤再度拉回平盤。

傳俄國導彈打到波蘭境內，引發美股盤中一度應聲拉回，惟周二公布的美國10月生產者物價指數(PPI)優於預期，加上零售業銷售利多消息，均顯現美國通膨壓力減緩，令升息步伐放緩之期望，重量級科技股全漲，標普500指數11大類股漲多跌少，助力周二美股集體收紅，其中費半大漲逾3%。

周三截止上午11:20左右，加權指數下跌4.40點或0.03%，報14541.91點；櫃檯指數上漲0.67點或0.37%，報182.33點。

周二台股ADR，台積電ADR漲10.52%，收80.46美元，登9月12日以來最高，換算台股價格為500.54元；聯電ADR漲4.99%、日月光ADR漲3.08%，僅中華電ADR收跌。波克夏海瑟威公司等國際金融大咖加持買進，以及台積電總裁魏哲家10月也買進200張股票，台積電(2330)早盤再度跳空開高，上漲11.5元以491.5元開出，隨後更衝上494元、上漲14元或2.9%，重返500大關僅一步之遙。資金擴及台積電概念股如弘塑(3131)、雍智(6683)等沾光股價。

半導體、電子揮舞大旗，推升大盤走高主動力，半導體盤中強漲1%最威，成交比重也升至四成以上，電子占比則略降。聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)等均震盪走揚約1%，聯電(2303)則開高走低，盤中下挫逾2%。

高價股方面，股王股后雙雙震盪下跌，信驊(5274)下挫2.75%、大立光(3008)也下滑0.47%，王后盤中僅差5元。千金股旭隼(6409)同樣漲勢修正，亞德客-KY(1590)亦失守900元關卡，而半導體的力旺(3529)則跟隨大盤攻上1500元大關。

除了電子當道，生醫、玻陶、造紙、觀光等上漲超過0.5%，居漲幅前段班。航運平盤震盪，由散裝當家，裕民(2606)、新興(2605)漲幅超過2%，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)和航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)均多方不給力而暫下滑。水泥、油電燃氣則跌約1.5%最劇，食品、塑膠、鋼鐵也跌1%以上，紡織、汽車、金融均下跌，漲勢無法延續，傳產呈現漲跌互見。

國票投顧分析，短線漲勢未見放緩，仍具備上漲動能，指數波段高點可期。而雖然台股面臨半年線關卡，而預期台股周三強勢突破下降壓力線，加上台股連續跳空以連三紅之姿飆漲，短線可望逼出停損空單，為台股增添上漲的燃料，指數應可維持短多格局不變。

惟需留意台指期結算，目前買權最大未平倉量落在14800點，台股上檔空間相對有限，須提防波動加劇。選股瞄準以台積電為首的半導體相關族群，看好相關族群可望在台積電帶領之下吸引買氣，短線具一定市場熱度，可望延續漲勢。