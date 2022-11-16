保瑞(6472)併購安成藥9月起納入營收，第3季繳出漂亮成績單，股價開高後雖一度壓低，但低接買盤踴躍，股價再度翻紅，漲幅在1.5%以上力守高檔。

保瑞原本在CDMO佈局上就使得營收與獲利有穩定成長，9月併購安成藥納入營收後營運動能更加顯著，連續兩個月營收年增率都超過3倍，第3季財報安成藥營收與獲利貢獻僅僅只有1個月，後續完整季度的貢獻，將有更大的挹注。

針對第三季所併購的「伊甸生醫CDMO業務在台資產」與「安成藥」，保瑞表示，伊甸生醫目前具備數個500L生物反應器，並已通過歐盟品質授權人(QP)稽核和衛福部食藥署審核通過，將可提供一站式的上下游開發，為客戶生產臨床和商業量產藥物，根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資以拓展產能規模。

安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505B2新劑型藥，治療胃食道逆流的Dexilant學名藥9月已獲美國FDA藥証並已出貨美國準備上市中。旗下以無菌製劑生產的景德廠，10月接受FDA查廠過程順利，目前等待後續流程；若順利通過，景德將成為台灣首座符合美國FDA規格的處方用藥眼藥水製造廠，安成兩張申請中美國眼藥將有望取証。