民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，政治人物不要硬拗，錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進。（馮惠宜攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕15日在公辦電視政見發表會上，稱「剛來政見會前，高雄又發生槍擊案，開了30多槍」疑誤把警察圍捕講成槍擊案，引起綠營一陣撻伐；盧秀燕稍早表示，不願再就此表示意見，不希望政見會「延長到會外賽」；對此，民進黨市長候選人蔡其昌則表示，說錯了就道歉。

台中市首場市長選舉公辦政見會15日晚間登場，盧秀燕在公辦電視政見發表會上，談到台中治安總是被喻為「慶記之都」時，舉例稱「剛來政見會前，高雄又發生槍擊案，開了30多槍」，也引起綠營撻伐，甚至有高雄市議員要求她要為失言道歉。

對此，盧秀燕表示，辯論會已經結束了，為了選後跟蔡副院長能夠良性相處，維持正向選舉，所以她不希望辯論會已經結束，還要延長到會外賽，所以對於辯論會的內容，她會約束自己不再回覆。

蔡其昌則表示，說錯了就道歉，辯論場上她確實是說錯話了，高雄是警察在緝毒過程當中開槍，她將警方開的槍，說講成是歹徒的槍擊案，很明顯就是造謠，政治人物不要硬拗，錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進，連道歉都不願意做就是欠缺反省能力。