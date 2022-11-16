台北市立動物園的貓熊「團團」生病，大陸專家日前赴台協助診治。大陸國台辦發言人馬曉光今天（16日）在例行記者會中表示，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，如果後期還需要大陸專家赴台協助治療和護理，大陸將一如既往提供支持和幫助。

馬曉光表示，應台北動物園邀請，2名大陸專家於11月1日至7日赴台參與大熊貓「團團」治療和護理工作。在台期間，2名專家根據「團團」前期檢查結果以及觀察到的身體狀況和用藥反應等，與大陸專家團隊商討後，提出了針對性治療和護理方案建議，並與台北專家團隊進行了深入細緻交流。令人欣慰的是，「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態都有所改善，連續正常走動時間也在不斷增加。

馬曉光表示，據大陸赴台專家介紹，「團團」的病因還需進一步準確判斷，鑒於「團團」身體狀況暫不適宜再進行麻醉和侵入性檢查，且「團團」身體狀況在逐步向好，兩岸專家達成共識，未來一段時間將繼續採取舒緩治療方式。同時，根據病情適時調整治療方案，並積極追溯病因，爭取達到更好的治療效果。

馬曉光表示，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助。如果後期還需要大陸專家赴台協助治療和護理，我們將一如既往提供支持和幫助。

馬曉光指出，貓熊「團團」和「圓圓」從四川到台灣安家已經14年了，在台灣生育了一對可愛的熊貓寶寶「圓仔」和「圓寶」，它們一家深受台灣同胞喜愛。「團團」這次生病，兩岸民眾通過不同方式表達關愛和祝福，大家都很牽掛，希望「團團」能戰勝疾病、早日康復。