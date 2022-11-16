警方拘提嫌犯。（警方提供）

停車場監視器拍下擄人過程。（警方提供）

新北市新莊區本月8日晚間發生鬥毆、擄人案件，1名22歲盧姓男子及20歲陳姓女子，遭劉姓男子（19歲）及其同夥等7人，噴灑辣椒水後再持球棒攻擊，隨後劉男等人將被害人載往宜蘭頭城丟包，案發後警方循線追查，在昨（15）日於新莊、板橋、土城等地將涉嫌人拘提到案，依傷害、妨害自由、妨害秩序等罪移送。

新莊警分局8日晚間10時許接獲報案，稱新莊中港路某停車場發生聚眾鬥毆事件，警方到場後已無人員在場，便成立專案小組並調閱監視器追查，發現涉案主嫌為治平對象的劉姓男子（19歲）。

案發當晚劉男召集彭男（19歲）、施男（28歲）、羅姓少年（17歲）、林姓少年（17歲）、林姓少年（15歲）、蔡姓少年（17歲）等人，分別乘坐2部轎車尾隨被害人盧男、陳女至停車場，眾人朝盧男噴灑辣椒水後，持球棒毆打，再將2人押上車載往宜蘭頭城濱海路丟包。

盧男被載往宜蘭途中被銬上手銬、矇住雙眼，頭部有多處撕裂傷、四肢身體也有多處擦挫傷，盧男遭丟包後，於路邊撥打手機請友人協助載回新北市，再自行前往醫院就醫。

警方確認嫌犯身份後，立即向新北地檢署、地方法院聲請拘票、搜索票獲准，昨日分別於新北市新莊、板橋、土城等地拘提劉嫌等3人及涉案少年4人。劉嫌到案後，聲稱與盧男曾於聚會中因酒後發生糾紛，才揪眾挾怨報復。警方訊後依傷害、妨害自由、妨害秩序等罪將嫌犯分別移送新北地檢署、少年法院偵辦。