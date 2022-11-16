嘉義縣長選舉首場公辦政見會今上午登場，尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁與國民黨嘉義縣長候選人王育敏同框，展現君子之爭風度。（呂妍庭攝）

嘉義縣長選舉首場公辦政見會今上午登場，尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁首發言，除細數政績，也訴求選民繼續支持進步力量，擺脫嘉義的悲情及宿命，國民黨嘉義縣長候選人王育敏依舊攻勢猛烈，緊咬嘉義縣競爭力倒數、嘉義科學園區環評初審未過等議題外，強調要改變一黨專制、貪腐，讓人民生活更好，就要換個政黨、換個縣長。

尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁首發言，除細數政績，也訴求選民繼續支持進步力量。（呂妍庭攝）

翁章梁今特地穿上全民運的服裝，也特別解釋左上角的Q字，指Q是嘉義人共同符號，提到10月份嘉縣舉辦國際農機展、全民運動會和國慶焰火帶來的經濟效益和人潮，強調包括歷屆縣長及政治人物，都有一個共同目標，就是希望擺脫嘉義困境，讓世界再次看見嘉義。

翁章梁說，嘉義縣的現況不是肚子痛、牙痛，而是60年來發展造成身體的虛弱，尤其60年代台灣工業化開發後，嘉義越來越虛弱，變成相對落後，為求突破，2020年他喊出農工大縣， 左手抓發展、右手改善鄉親的生活品質，經過打拚與中央配合，嘉義有6個產業園區同時啟動，還有4個重大建設已經動土或規畫中。

翁章梁也提到無人機國家隊設在嘉義，以及獨創的管路安心計畫和外籍看護工訓練計畫等，重申嘉義發展需要大家共同努力，做為嘉義縣長，不管好壞我們概括承受，4年來他想的不是4年後的選舉，而是如何打拚讓嘉義的明天比今天更好，讓4年後的嘉義變得不一樣。

國民黨嘉義縣長候選人王育敏依舊攻勢猛烈，緊咬嘉義縣競爭力倒數、嘉義科學園區環評初審未過等議題。（呂妍庭攝）

後攻的王育敏一開場就批翁章梁執政4年，嘉義縣競爭力不升反降，從2019年倒數第5名到2021及2022年變成倒數第一名，還說別縣市都在進步，只有嘉義縣停滯不前，批評翁章梁及民進黨喊的嘉義科學園區、無人機國家隊都是空頭支票、假的，包括嘉科環評初審未過、無人機國家隊零件用大陸貨。

王育敏也提出她的政見主軸，強調要以觀光經濟帶動縣民福利提升，像是打造觀光大縣和荷蘭村，王育敏說，透過觀光帶動錢潮與人潮，經濟提升後便能帶動縣民福利升級，承諾當選後將推動65歲以上老人健保費全免，以及國中小學童營養午餐費縣府買單。