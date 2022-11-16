嘉義縣長選舉首場公辦政見會今上午登場，尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁首發言，除細數政績，也訴求選民繼續支持進步力量，擺脫嘉義的悲情及宿命，國民黨嘉義縣長候選人王育敏依舊攻勢猛烈，緊咬嘉義縣競爭力倒數、嘉義科學園區環評初審未過等議題外，強調要改變一黨專制、貪腐，讓人民生活更好，就要換個政黨、換個縣長。
翁章梁今特地穿上全民運的服裝，也特別解釋左上角的Q字，指Q是嘉義人共同符號，提到10月份嘉縣舉辦國際農機展、全民運動會和國慶焰火帶來的經濟效益和人潮，強調包括歷屆縣長及政治人物，都有一個共同目標，就是希望擺脫嘉義困境，讓世界再次看見嘉義。
翁章梁說，嘉義縣的現況不是肚子痛、牙痛，而是60年來發展造成身體的虛弱，尤其60年代台灣工業化開發後，嘉義越來越虛弱，變成相對落後，為求突破，2020年他喊出農工大縣， 左手抓發展、右手改善鄉親的生活品質，經過打拚與中央配合，嘉義有6個產業園區同時啟動，還有4個重大建設已經動土或規畫中。
翁章梁也提到無人機國家隊設在嘉義，以及獨創的管路安心計畫和外籍看護工訓練計畫等，重申嘉義發展需要大家共同努力，做為嘉義縣長，不管好壞我們概括承受，4年來他想的不是4年後的選舉，而是如何打拚讓嘉義的明天比今天更好，讓4年後的嘉義變得不一樣。
後攻的王育敏一開場就批翁章梁執政4年，嘉義縣競爭力不升反降，從2019年倒數第5名到2021及2022年變成倒數第一名，還說別縣市都在進步，只有嘉義縣停滯不前，批評翁章梁及民進黨喊的嘉義科學園區、無人機國家隊都是空頭支票、假的，包括嘉科環評初審未過、無人機國家隊零件用大陸貨。
王育敏也提出她的政見主軸，強調要以觀光經濟帶動縣民福利提升，像是打造觀光大縣和荷蘭村，王育敏說，透過觀光帶動錢潮與人潮，經濟提升後便能帶動縣民福利升級，承諾當選後將推動65歲以上老人健保費全免，以及國中小學童營養午餐費縣府買單。
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