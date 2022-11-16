櫃買中心16日表示，截至111年11月15日，國內可持續發展債券流通在外共計23檔，發行餘額達新台幣798.88億元。
111年截至11月15日，已發行11檔，發行總金額合計為新台幣228.51億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元、元大銀行發行新台幣20億元、法國興業銀行發行2.47億澳幣（2檔）、土銀發行新台幣25億元（2檔）、渣打銀行發行0.4億美元、第一銀行發行新台幣15億元及合庫銀行發行新台幣25億元。
櫃買中心16日表示，截至111年11月15日，國內可持續發展債券流通在外共計23檔，發行餘額達新台幣798.88億元。
111年截至11月15日，已發行11檔，發行總金額合計為新台幣228.51億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元、元大銀行發行新台幣20億元、法國興業銀行發行2.47億澳幣（2檔）、土銀發行新台幣25億元（2檔）、渣打銀行發行0.4億美元、第一銀行發行新台幣15億元及合庫銀行發行新台幣25億元。
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