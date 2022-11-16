櫃買中心16日表示，永續發展專項資金債券申請發行案件持續熱絡；為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年截至11月15日已有42檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣1,073.74億元，而流通在外發行檔數為125檔，發行餘額為新台幣3,594.61億元。

此外，111年截至11月15日，尚有2家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。