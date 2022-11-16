月初遭到籃網禁賽的明星控衛厄文（Kyrie Irving），儘管已在個人IG向外界致上歉意，也超過了球團表定禁賽5場的規劃，不過籃網老闆蔡崇信在上周末提到「在重返賽場之前，厄文還有工作得完成。」更讓厄文復出看似更遙不可及，而蔡崇信的這番言論，也點燃了身為現任球員工會副主席傑倫布朗（Jaylen Brown）的怒火。

厄文至今已被籃網禁賽6場，仍沒有確切回歸時間表，近期也傳出若籃網無法提出具體的復出時間，球員工會將會代表厄文提出上訴。在得知蔡崇信「歐文仍有工作要做」的回應之後，傑倫布朗也在受訪時與對方隔空嗆聲。

「他沒有說球團正努力讓厄文回到球場上，只說他有很多工作要做，而這個社會也有更多事情得做，包括蔡崇信，在這2022年只需要花個10分鐘來看看這些企業家、公司等，他們與誰有關係、跟誰做生意、與誰有關聯。」而據《紐約每日新聞》報導指出，布朗這段話是針對蔡崇信而來，由於中國大陸遭指控近年在新疆實施種族滅絕、侵害人權等行為，傳出阿里巴巴集團正是支持此行動的企業之一，而蔡崇信是阿里巴巴的執行副主席。

厄文近期與NBA總裁席爾佛（Adam Silver）及蔡崇信會面，2人也都表示他並非反猶太主義者，即使厄文願意帶著誠意道歉，也向反仇恨組織捐款表示悔意，但對於厄文歸期仍然沒有下文，布朗也回應自己身為球員工會副主席，保護厄文是他的職責，布朗更是緊咬著蔡崇信的背景，強調是時候將展開「更具規模的對話」。