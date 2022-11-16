南投市公所，在舊魚市場興建多功能大樓。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所，在舊魚市場興建多功能大樓。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所為提升里民生活品質，在魚市場舊址興建多功能大樓，工程總經費8700萬元，預計2024年完工啟用，新建4樓建築物將供市場、內興及內新里集會所，及小型社區式日間照顧機構。

多功能大樓16日舉行動土儀式，包括南投縣民政處長吳燕玲、社會及勞動處長林志忠、及建設處副處長陳錫慶等人都到場，預計11月底開工，2024年4月完工。

南投市長宋懷琳表示，多功能大樓1樓供市場使用，2、3樓作為內興、內新兩里集會所及社區活動中心，4樓將邀請廠商進駐，開辦小型社區式日間照顧機構，讓長輩可以在地養老。

多功能大樓工程總經費8700萬元，分別由衛生福利部補助1780萬元、內政部補助800萬元、南投縣政府補助99萬元及市公所自籌經費6100萬，建地面積530坪。

宋懷琳表示，過去由於魚市場生意不好，於2005年停止營業；由於內興、內新兩里沒有辦公室及活動中心，南投市公所費時3年自籌經費，加上中央及縣府的補助款，終於籌足經費。

宋懷琳說，未來，多功能大樓4樓將招募廠商進駐，成為小型社區式日間照顧機構，讓長輩在熟悉的環境安心養老，和其他長輩互動、學習，有自己的交友圈，實現在地老化的目標。