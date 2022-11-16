工作突然沒了！一名桃園媽媽是派遣工，為了方便接小孩選擇在桃園中壢一間光電零組件製造廠上班，但日前公司臨時要她去平鎮廠支援，她不同意遭公司停派，又被人力公司要求簽離職單，差點就能轉正職的她不滿工作莫名其妙沒了決定上網爆料，希望政府介入，不料卻遭網友狠打臉「先搞清楚派遣的意思吧！」

一名暱稱小魚的女網友昨天（15日）託朋友在《爆料公社》發文，表示因為每天要接送小孩，所以3月透過人力派遣公司應徵上桃園中壢一間光電零組件製造廠，沒想到11月8日公司突然通知她與同單位的同事，全體去支援平鎮廠，大家都很震驚，而原PO與另外兩名同事向領班表達不同意支援後，隔天就收到製造廠的停派通知，人力公司也要求原PO和兩名同事簽離職單。

原PO表示，合約有約定在職半年可以轉正，以入職日3月推算公司原本說10月可以轉正，但組長一直拖延，沒想到現在公司政策一轉，不僅轉正機會沒了，就連工作都保不住。因此與同事決定上臉書爆料，希望政府可以介入幫助她們。

貼文PO出後卻遭網友們打臉，酸爆「人力派遣不就是這樣嗎？」、「派遣就是免洗筷啊，用完即棄」、「這沒有什麼好申訴的，公司會用派遣公司，就是防止這方面的弊端，你頂多去申訴仲介公司不能叫你寫離職單」、「找工作是派遣人力資源公司的一律拒絕，再找看看適合自己的工作吧，加油」！

還有網友表示，派遣的工作最沒有保障，說會轉正都是公司畫的大餅，「派遣就是這樣，配合度不好直接換掉，沒有違約問題」、「有些派遣比正職薪水高，就是要你完全聽話，就算哭也沒用，他們都避得好好的」。