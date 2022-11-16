台中市第二分局舉辦「110年警察特考實習生」座談會，12名擁有社會歷練的「110年警察特考實習生」彼此分享心得。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

12名擁有社會歷練的「110年警察特考實習生」，日前到台中市第二分局展開8周實習，11日畫下句點，在特考實習座談會中，李姓實習生直稱，警察執法時面臨的問題千奇百怪；而洪姓實習生則坦言透過實習更加瞭解身為警察所肩負的重責大任。台中市第二分局分局長陳家銘也勉勵他們，配合個人工作經驗及專長，強化自身執法知能，更能成為社會大眾的褔音。

這群警察新生代都擁有社會歷練，並經歷競爭激烈的國家考試及嚴格的訓練過程，帶著就業經驗及專業，懷抱滿腔熱血，投入實習，開始真正接觸、認識警察工作。曾是軍職的李姓實習生就分享轉換人生跑道從警的她，即使受訓時已明瞭警察工作充滿挑戰，但在九合一選舉活動如火如荼進行的期間實習，警察工作必須考量的面向多如牛毛，執法時面臨的問題更是千奇百怪，不只大開眼界，更是深刻體悟到警察工作的辛勞

另一名洪姓實習生表示雖已有多年工作經驗，卻是在實習中才看見警察工作的繁雜，從干涉、取締的執法工作到苦民所苦、急民所急的為民服務，不僅學到教科書外的實務經驗，且更加瞭解身為警察所肩負的重責大任。

陳家銘除與學生進行經驗傳承與世代交流外，並勉勵學生要多將從警以前的工作經驗及專長運用在警察工作上，培養警察工作的專業素養，維持規律的生活作息及注意身體健康，避免不良習慣，讓可貴的實戰經驗成為執法的強大資料庫，為未來警察生涯奠定良好基礎。