溫妮身著黑色中空裝背心與短裙與舞群跳著排舞。（WINNI工作室提供）

溫妮推出〈D.C.A.Y 不想理你〉MV 。（WINNI工作室提供）

溫妮〈D.C.A.Y 不想理你〉MV 邀請「恐龍的皮」出演。（WINNI工作室提供）

溫妮將在11／19於Legacy 台中舉辦台中場演唱會。（WINNI工作室提供）

溫妮昨晚（11／15）發布生日單曲〈D.C.A.Y不想理你〉MV，化身暗黑魔女展開人生冒險，並驚喜邀請入圍金曲獎最佳演唱組合的「恐龍的皮」客串，第一次看見身著恐龍面具團員的溫妮在現場不斷尖叫：「真的好可愛！」而溫妮身穿黑色中空裝熱舞大曬小蠻腰與腹肌，展現「靠自己」女力氣勢。

溫妮每年生日都會發表全新作品，日前在台北 Legacy 首唱新歌〈D.C.A.Y 不想理你〉，英文歌名「D.C.A.Y」是 Don’t Care About You 的縮寫。溫妮參與作詞與作曲，與創作夥伴 Emma 郁采真共同作曲、與whyx 于修共同作詞，並首次與 Marz23 的御用製作人 W.Lin 合作。傳達溫妮不想再因個子小，而被視為是個需要受到保護的對象，既然人生不想被左右，那就打破規則、自己來。

在MV 中，溫妮飾演一位將神秘廢棄飯店打造為實驗室的暗黑魔女，以一襲黑色細肩連身中空短裙，搭配俏麗春麗頭，專心研究著神秘藥水所需配方。為了尋找遺失的材料，溫妮穿梭在廢棄飯店中展開冒險，沿途透過魔法將雕像舞者復活，並一同共舞，最後在禮堂找到兩隻恐龍，才發現所缺少的永生花就在他們手中。

她日前在《WINNIBAO 演唱會》台北場首唱後，因吸睛的唱跳演出受到好評，所以這次 MV還加碼增加舞蹈內容，因為時間非常壓縮，溫妮僅有 2 小時能學習，雖然是舞蹈本科系出身，但如此壓縮的時間，還是讓她直呼：「超崩潰！」

〈D.C.A.Y 不想理你〉MV 邀請「恐龍的皮」出演，恐龍的皮逗趣反應，讓溫妮不斷直呼：「真的很可愛，他們做每個動作，我都在旁邊尖叫！」溫妮表示之前在 YouTube 看到恐龍的皮，就覺得他們十分有趣，正巧音樂也是她喜歡的類型，在上網搜尋過後，覺得三角龍的講話聲像是嬰兒般的奶音，讓三角龍驚呼：「奶音？有嗎？沒有啦！哪有這樣子！」

溫妮11／19將在 Legacy 台中舉辦《WINNIBAO 演唱會》，目前已公佈嘉賓除了從台北一路情義相挺到台中的小魏魏嘉瑩之外，還找來怕胖團閃亮以及老王樂隊擔任嘉賓，門票可於 iNDIEVOX 網站購買。