2019年國安特勤利用總統蔡英文出訪專機團購私菸，陳及過、蔡3名特勤獲緩起訴後，認為國家安全局發函請國防部調職，導致3人薪資退休俸損害，提告國安局各求償250萬元。台灣高等法院駁回上訴，認定3人違法在先、國防部之調職令處分合法，判決駁回請求。可上訴。

3人提告主張，特勤職務之調動應召開回任審查委員會，給予他們列席陳述意見機會，經審查委員過半決議提出建議簽陳國安局長核布，並以書面通知回任決定理由及救濟方法，他們因購買逾法定得合法攜帶入境之免稅菸品數量，涉犯逃漏稅捐罪，國安局卻並未召開回任審查會。

3人表示，國安局在2019年8月7日發函國防部推薦他們回任軍職，國防部命令調動職務，違反特勤回任辦法之規定，3人受有薪資及退休俸差額之損害，向國安局各請求賠償250萬元。

士林地方法院一審判決駁回3人訴訟，高院二審認為3人為求一己私利，守法觀念薄弱，罔顧法律規定，利用職務機會藉以逃漏稅捐，觸犯刑事法律，嚴重影響特勤人員之聲譽，已不適任特勤人員職務，符合特勤回任辦法所定之強制回任事由。

高院認為，國防部在國安局推薦3人回任後，核發調職令將特勤人員解編歸建，調職令合法有效，就算國安局沒有召開回任審查會給予3人陳述意見機會及通知回任決定理由與救濟程序，不影響國防部之調職令，3人仍無法留任特勤人員職務，判決駁回3人請求。