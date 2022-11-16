62歲黃姓婦人透過網路認識自稱烏克蘭籍軍醫的安東尼，聽從指示來到郵局準備匯款，行員發覺有異通報員警到場共同攔阻。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市一名62歲黃姓婦人透過網路認識自稱烏克蘭籍軍醫的安東尼，還一心認為這是觀世音菩薩唯一指定良緣，日前聽從指示來到郵局準備匯款6萬3000元，還開心和行員分享她的異國戀，行員一聽擔心黃婦被騙，通報員警到場共同成功攔阻了這起愛情詐騙老哏。

14日中午，烏日分局溪南派出所接獲郵局行員報案有民眾疑似遭詐騙，員警火速趕赴現場，這才發現，俄羅斯與烏克蘭戰火交鋒數月，詐騙集團也追蹤戰情而更新詐騙術語；黃婦自稱，8個月前在網路上認識該外籍男子安東尼，倆人平時以LINE互相聯繫聊天，兩人以夫妻相稱，她問過神明，這是觀世音菩薩唯一指定良緣。

但一開始當員警向黃婦表示，這是愛情詐騙老哏，被愛情沖昏頭的她完全不聽員警勸說，甚至「7噗噗」撥打視訊電話給安東尼抱怨行員和員警阻擾匯款；但這位安東尼驚見員警到場

，嚇到掛斷電話，黃婦再回撥過去便無回應。

面對遭愛人拋棄的黃婦此時才驚醒真的是詐騙，保住錢財。

烏日分局表示陌生人突然傳來交友邀請，旋即要求借錢或投資時，呼籲務必要提高警覺，且最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問請立即撥打 165 反詐騙專線諮詢。