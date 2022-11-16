美國氣候特使凱瑞今天在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）會見中國特使，進一步暗示兩大污染國關係改善，這關乎抗暖化能否有實質進展。

美聯社報導，凱瑞（John Kerry）和中國氣候變化事務特使解振華會面，提高了兩國全面恢復氣候談判的可能性。北京3個月前暫停談判，以報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。

凱瑞和解振華在COP27會議區的中國代表團辦公室會面大約45分鐘，結束後雙方都沒有透露太多，中國官員也未發表評論就離開會場。

凱瑞表示：「我們相談甚歡。」

1天前，中國國家主席習近平和美國總統拜登同意恢復會談。

會上也看見其他地緣政治緊張場面，俄羅斯氣候問題特別代表艾德格里耶夫（Ruslan Edelgeriev）在全體會議上發表講話時，少數歐洲聯盟（EU）代表退場，還有一小群烏克蘭和波蘭行動主義者短暫擾亂了俄羅斯的場邊活動。

政府部長們希望在18日會議結束前達成實質氣候協議，開發中國家則在會上表達憤怒與沮喪，譴責富裕國家在減少排放或幫助開發中國家應對地球暖化方面做得不夠。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111116