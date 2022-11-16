陳其邁推新競選影片 感性自白：上山下海盼成就高雄未來

2022九合一大選倒數10天，高雄市長陳其邁競選團隊16日推出最新競選影片「陳其邁感性告白 邀請您共同譜寫高雄未來」，影片走溫馨路線，內容由陳其邁上任2年來，在大高雄38區上山下海的各項市政行程紀錄及相關新聞片段所組成，影片中陳其邁提到「高雄不是好命囝，但我們是用生命在打拚」，並和高雄市民感性告白，強調他看到的不只是現在，而是和市民、和高雄共同的未來。

陳其邁受訪時表示，新的競選影片大多是過去的新聞或紀錄片，覺得這是自己心情的感受，這2年時間過很快，記得剛上任時防疫工作幾乎佔去大半時間，從早忙到晚，要防疫、拚建設又要紓困，讓他一根蠟燭兩頭燒。

陳其邁指出，一路這樣走過來，行程雖然很滿也很緊，但是2年拚4年，可以在故鄉努力、打拼，且有機會跟所有高雄市民把他們的故事寫在土地上，他覺得是他做為高雄市長一生的榮幸，他會繼續努力，再拚4年。

雖然全片背景音樂和畫面溫馨，沒有一字提到陳其邁的招牌「緊緊緊」，但是在影片中不時可以看到陳其邁快步移動和低頭看錶的動作，穿梭在市府、接種站、高雄農村、部落、眷村及新創公司間，除了顯示陳其邁上任後，面對疫情挑戰同時市政行程滿檔，也讓人見到他對時間的管理和掌控，有網友看到陳其邁不時低頭看錶的動作，笑稱「這動作完美體現陳其邁緊緊緊。」

影片中可以見到陳其邁上山下海，在災損第一時間關心農漁民；一上任就面臨疫情的挑戰，除了每日疫情記者會和防疫會議，他更時常到第一線去視察各項防疫措施，且率全國之先引入「宇美町式」施打法，讓長輩坐著打疫苗，展現為他暖心的一面。

陳其邁提到，在全球產業鏈重組，世界快速變化的時刻，他把握住機會和中央合作積極爭取，迎來半導體產業落腳和5G AIoT產業發展，替高雄打下了產業轉型的基礎。

陳其邁對於「國民黨鐵票區」原民區及眷村，仍不分藍綠、不分族群一視同仁，他除了是最頻繁到原鄉部落的市長，也展現魄力解決眷村沉痾35年的問題，陳其邁認為，「我堅信，無論有沒有支持過我，都是我要服務的市民！」

影片最末陳其邁來到當年他擔任代理市長時，推倒高牆，把港口還給人民的高雄港邊，看著在港邊學習腳踏車的小女孩，在媽媽的扶持下終於自己騎向遠方，象徵高雄這座城市在這2年中央地方通力合作，大力推動城市轉型的基礎下，終於要脫離母親的保護展翅高飛，陳其邁欣慰、滿足的看著這一切，隨後低頭看錶「走，下一個行程！」代表著他已經做好準備，要繼續和市民一起打拚，共同譜寫出高雄的下一個璀璨篇章。