台大公衛學院教授陳秀熙今天預測，隨著變種病毒入侵，我國年底恐再掀起一波疫情，呼籲相關單位對年底的跨年活動進行超前部署。

陳秀熙今天透過網路直播分析國內新冠疫情發展，他以新加坡過去的XBB病毒疫情為例，推估台灣可能在明年1月6日開始進入另一波疫情升溫，直到2月6日才會開始下降，提醒從跨年活動到明年春節為止，國內的防疫措施都不可輕易鬆懈。

陳秀熙指出，新加坡的XBB病毒疫情從10月1日開始升溫，11月1日開始降溫，前後約維持1個月左右，至今死亡率偏高仍然是受到XBB病毒影響，如以該國模式推估，台灣的XBB疫情可能於明年1月初爆發。

陳秀熙也提到，我國的超額死亡率從6月攀上41％高峰之後，雖然逐月下降，但到了10月卻不減反增來到16％，比9月的數據成長約4％，儘管大多是因感染新冠肺炎而死，仍然是值得關注的警訊。

台大公衛學者林庭瑀指出，根據模型推估，國內的社區免疫保護力至12月底將滑落至52％，尤其次世代疫苗與原始第四劑疫苗保護力將僅剩12％，呼籲國人踴躍接種第四劑以預防感染。

林庭瑀說，根據國內的通報資料，全台已有7成的人口感染，進一步分析感染BA.2病毒的仍為大多數，約1100多萬人；BA.5感染者僅有530萬人，若以僅存的678萬名未感染者，以及疫苗失效族群分析，國內當前的保護力大多來自自然感染，而非接種疫苗得來。

林庭瑀表示，根據國外統計，接種追加劑可讓Omicron感染的直接死亡率下降75％，尤其老年人、免疫缺乏的成人與小孩、嚴重共病族群更應優先接種，防止感染誘因死亡發生。

至於口罩禁令是否該解除？陳秀熙也引用新英格蘭醫學期刊的最新研究，指出在波士頓取消口罩令後，該州的72所學校無論是教職員工或是學生，都出現疫情顯著升溫，這份資料應能成為我國跨年活動的防疫借鏡。