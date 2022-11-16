對於加密貨幣海外投資損失，財政部雖有抵稅的德政，但由於涉及海外所得的「最低稅負制」，所以很有可能看得到，吃不到；對此財政部長蘇建榮16日在財委會答覆立委張其祿等人質詢時指出，若納稅人在海外投資加密貨幣的損失，要獲得抵稅，有二個前提，一是有明確的交易價格及成本資料，另一則是必須有超過100萬元以上的海外所得，外加670萬的免稅額，如果沒有達到這些門檻，海外投資損失將無法抵稅。

張其祿指出，全台50萬人已因為國外虛擬貨幣交易所FTX破產，而有投資損失，對此質詢蘇建榮能否抵稅？對此蘇建榮回應，現在的問題有二，其中一點在於，國外交易平台無法要其提供交易資料，至於境內的加密貨幣交易平台則可以要求，對此張其祿認為，境外平台的交易很難查核，因此現在看來，即使財政部有德政，但現在出現認證上的問題，要取得抵稅不易。

另一問題則在於海外所得的最低稅負制，蘇建榮指出，由於海外所得在100萬元以下，就不用申報最低稅負制，因此該投資人將無法透過最低稅負制抵稅，但倘若是境內平台發生損失的話，就適用國內綜所稅規定，可以抵稅。

張其祿接著質詢，像虛擬貨幣交易所FTX現在是破產不見了：「此時到底市價如何認定？」蘇建榮回應說明：「要看個案的情況，包括取得的時間或實現的時間，不太一樣。」因此，在計算所得時，也要看個別的取得時點與成本與交易價格之間的關係，對此財政部已有財產交易所得的認定標準，例如，會以交易時的成交價，減除取成本來作為課稅基準。

蘇建榮接著說明，至於國內交易平台的話，財政部也會要求平台提供相關的數據，但國外的部分，是境外所得，除非其進到最低稅負制，否則綜所稅採取屬地主義，就無法讓投資海外加密貨幣的投資者抵稅；他並強調，財政部對於加密課稅問題，已在積極研議當中，但至於監管：「要跨部會通力進行。」