史丹利（左2）、侯昌明突然現身，讓Gigi、曾雅蘭超級傻眼。（東森綜合提供）

與侯昌明結婚21年的曾雅蘭，近日在小S（徐熙娣）主持的東森綜合《小姐不熙娣》的主題「到底當初為啥嫁給你？」時大肆抱怨另一半，坦言結婚至今仍無法理解當初為何會嫁給侯昌明，還開玩笑說：「一開始會強迫跟他擁抱。」小S聽後傻眼嗆：「那妳幹嘛不離婚？」笑翻全場。

曾雅蘭透露當初2人是透過朋友介紹，一開始就對侯昌明沒有好印象，除了外型不是她的菜以外，侯昌明初次見面就要求AA制，甚至在友人做球請他送曾雅蘭回家時，他也以不順路為由回絕，各種直男的行徑讓曾雅蘭相當不滿。

小S聽到2人奇葩的初識過程後，忍不住逼問：「妳直接講一個不小心愛上他的點！？」曾雅蘭認為可能是侯昌明很會欲擒故縱，她說當時是侯昌明主動要電話，她心想這應該就是喜歡的暗示，「結果第三天才打來跟我說他很忙，把我的心弄得癢癢的！明明第一次約會也沒對我特別好，我懷疑他下蠱！」這超蝦理由馬上被所有人噓爆。

曾雅蘭透露理想型其實是像韓星池昌旭、李鍾碩這種身高180公分以上的白面書生型，製作單位也貼心找來符合她理想標準的模特兒林宇坐在她旁邊，小S馬上提議林宇幫曾雅蘭按摩肩頸，曾雅蘭羞喊：「我心跳好快，我已經好久沒有心跳加速了！」在感受到林宇手的冰冷感後，曾雅蘭竟立刻握起他的手幫忙取暖。

這令人臉紅心跳的福利，一旁的Gigi當然也不能錯過，結果她卻笑說：「我的手很冰。」一旁製作單位幫她安排的理想型BC Lee（李秉熹）直接一把抓住她的手，放進他的胸口取暖，接著在小S的鼓吹之下，用他的鬍渣磨Gigi的脖子，全身的酥麻感讓Gigi忍不住直呼：「全身都活過來的感覺！」現場錄影氣氛瞬間嗨爆。後來製作單位表示還幫她們多安排一位理想型，正當2位人妻滿心期待時，卻驚見出現在眼前的人竟是他們的老公侯昌明跟史丹利。《小姐不熙娣》每周一至周五晚間10點在東森綜合播岀。