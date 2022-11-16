吳姓女子於今年初才出軌職業軍人郭男，吳女之後再度給丈夫高姓男子戴綠帽。高男發現吳女與蕭姓男子行為曖昧，對蕭男提告侵害配偶權，要求賠償精神慰撫金50萬元新台幣。橋頭地院審理後認為高男提出的證據不足，駁回高男的上訴。

吳女於2019年與高男結婚，但吳女在今年初被丈夫高男發現與郭男外遇。高男提出通訊軟體Line的對話內容當證據，包含郭男於今年1月底傳訊息「你要告我通姦」給吳女，顯然高男已經知道吳女已婚的事實。

高男提出的證據還包含「內射」、「打砲」、「很久才內射一次」、「兩人運動」等涉及或隱含性行為的Line通訊內容，研判發生性行為的日期為2021年下半年至今年1月。高男對郭男提告求償50萬元，橋院法官審理後認為賠償6萬元為適當。

前段外遇之後，高男於今年4月又發現妻子外遇蕭男。高男於是對蕭男提告，求償50萬元。蕭男起初以不知道吳女已婚為由抗辯，但後來又改口說知道吳女已婚。

法官審理後認為高男提出的證據不足，僅說妻子與蕭男有不正常的交往，只有包含接送、相約出遊，以及行為曖昧等，因此駁回高男的上訴。可上訴。