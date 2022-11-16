桃園市長鄭文燦今早發文提及，國民黨桃園市長候選人張善政任職政院時曾發公文給桃市府，稱若桃園要鐵路地下化，中央只願負擔199億元，其餘800多億須由桃園埋單。對此，張善政回應，這公文充分凸顯當初支持鐵路地下化，重點在於原經費要請交通部再詳細規畫，不是要推給地方，他反批鄭文燦當初若能細讀這公文，與交通部好好協調，近年工程就不會嚴重拖延。

對於鄭文燦秀出公文，直指張善政是鐵路地下化杯葛不成的一方。張表示，這張公文充分凸顯行政院支持鐵路地下化的想法，尊重鄭文燦要高架改地下的做法，不過經費會增加許多，所以這公文的重點在於，原來匡列的經費是多少，要請交通部再詳細規畫新的財務分配，張強調「沒有要推給地方」。

張善政說，近年大眾可見鐵路地下化進展不順利，發包與施工都延長，若當初鄭文燦能好好讀這份公文，與交通部好好協調，這幾年工程就不會拖延得如此嚴重。

張善政反批鄭文燦，現階段為選舉關鍵時期，鄭把時間都花在輔選上，鐵路地下化工程現在正緊鑼密鼓發包，但大部分的發包工程都標不出去，應該花時間與交通部協調此情況，而不是一直跑選舉行程，讓人看破手腳。

另針對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬陣營廣發夾報文宣攻擊，張善政回應，無論黑函或夾報，都代表民進黨還活在30年前的時空，30年後還使出同樣招數，不知要改進自己的政見，看了都令人唏噓，感嘆「一個政黨怎麼30年來都沒進步」，盡出惡劣招數，相信選民眼睛是雪亮的，不會被他們影響。

張善政提到，無論對方如何對他抹黑抹紅，時間久了大家都看得出來，其實對他的選情沒有太大影響，會繼續一步步勤走基層，現在民眾都看得很清楚，對方就是抹黑的政黨。

此外，對於繼民眾黨新竹市長候選人高虹安後，同黨立委辦公室也傳出助理費爭議，張善政則說，其他選舉陣營的事情，他不會多加評論。