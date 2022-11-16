第一波150輛YouBike2.0E電動輔助自行車正式上線。（洪靖宜攝）

微笑單車YouBike2.0E電動輔助自行車也在高雄正式上線！市府交通局宣布高雄YouBike2.0升級計畫，將投入500輛YouBike2.0E電動輔助自行車，並於16日中午12時起，首批150輛YouBike2.0E正式上線營運。

高雄YouBike2.0累計突破2300萬騎乘人次，今（16日）於市府四維行政中心府前廣場舉辦「高雄E騎GO 升級雄蓋讚」高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用記者會，由高雄市副市長林欽榮、微笑單車公司董事長劉麗珠及高市客運業者，共同宣布高雄YouBike2.0E電動輔助自行車上線投入服務。

YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，尤其對於年長者或觀光客可以更加方便於市區移動或暢遊。且與既有的高雄YouBike 2.0共用停車柱、借還方便，滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒功能。

副市長林欽榮指出，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3％，每個月超過114萬人次使用，YouBike是公共運輸系統的最後一哩路及前進一哩路。市府與微笑單車團隊已於高雄各交通節點、學校、商圈等處11月將累計建置達1200處租賃站，另外，從原先8960輛，加上此次升級計畫投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車，高雄市公共自行車將達到1萬輛，預計明年能全數上線。

交通局說，YouBike2.0E提供更省力的騎乘體驗，費率為前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。為鼓勵民眾騎乘及體驗YouBike 2.0E電輔車，微笑單車公司也推出各種活動，有機會獲得一卡通YouBike2.0E造型紀念卡、全家購物金及加碼抽iPhone14手機等多項好禮。

另外，YouBike2.0E除享有高雄市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或今年底前每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借YouBike2.0E都可享有前30分鐘免費優惠。