桃園市長鄭文燦16日在臉書貼出2015年的公文，稱時任院長的張善政對於桃鐵地下化只願負擔199億是搬大石頭給桃園擔。張善政競辦反駁，稱細看公文就可發現，當時是在提醒桃市府精算財務，若當時鄭文燦聽得下去，現在就不會發生四大先期工程不斷流標的憾事，呼籲鄭文燦別當鄭運鵬側翼，好好推動市政才是市民樂見的結果。

國民黨桃園區市議員候選人凌濤和張善政競辦發言人曾俊豪說，競辦前天揭露民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2017年曾在臉書表示「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化」、「他受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由」，鄭運鵬昨拿2016年選舉公報稱支持，2人直指鄭運鵬「邏輯混亂」，可見2017年的發文就自打臉否定自己2016年的政見，時序上就是反對地下化。

凌濤和曾俊豪更直指，鄭文燦2017年6月才在前瞻基礎建設計畫巡迴說明會中說「鐵路地下化是桃園的百年建設」，1個月後鄭運鵬就發文，還特別標註「百年建設」、台北以外的地方，根本就是扎扎實實地打臉鄭文燦。

凌濤和曾俊豪還說，鄭文燦一早在臉書秀公文，直指張善政是桃園鐵路地下化杯葛者，但細看公文，可證明陳水扁時期動工的桃園鐵路高架化，在鄭文燦時期執意踢翻，張善政在中央善意提醒要針對後續財務變更重新計算。

凌濤和曾俊豪說，如果鄭文燦有聽進「善意提醒」，現在就不會遇到四大先期工程還再流標的憾事，強調張善政不但沒有阻擋還善意提醒，斥鄭文燦與其繼續拚輔選、扭曲抹黑，應該先跟交通部討論如何調整先期工程預算，才是市民希望看到的未來，強調鄭文燦身為桃園行政首長，無可迴避責任，喊話不要硬拗，趕快回歸市政。