長年旅居日本的部落客「龍姐」，經常在網路分享生活，近日她帶一名法國同事回台，她帶對方旅遊、吃美食，6天行程下來，法國同事對台灣人的英文程度感到驚艷，因為不論男女老少都願意用英文跟她對話，她也對台灣人的熱情印象深刻，她把台灣形容是「巴西跟日本的混血」，讚台灣是很棒的地方。

龍姐近日於個人臉書粉專指出，法國同事曾在巴西住2年、日本待3年，這是她首次到台灣，期間她帶對方在台灣四處旅行，體驗夜市、酒吧、快炒店等，6天下來法國同事很享受台灣各種風景，最受到她喜歡的是手搖飲店，大讚不僅便宜又好喝，且選擇很多。

龍姐問她對台灣的感受，法國同事表示，她的日文不太好，在日本公司能和她用英文對話的同事只有小貓兩三隻，但在台灣不論男女老少，大家都很願意用英文跟她溝通，且英文程度都不錯，讓她感到很驚奇。

法國同事說，台灣有巴西的熱情、友善，也有日本的禮貌，整體來說台灣是個很熱情卻又不失禮貌；禮貌同時又不會給人距離感，她形容台灣是「巴西跟日本的混血」。這說法令龍姐覺得很有趣，雖然自己從未去過巴西，她仍覺得對方說的有道理，也覺得台灣是很棒的地方，當然也有美中不足的部分，但這就是這就是台灣獨特的地方。