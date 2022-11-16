為鼓勵企業推動ESG，共同邁向環境永續，國家最高環保榮譽「第四屆國家企業環保獎」舉辦頒獎典禮，中華(2204)新竹廠榮獲「第四屆國家企業環保獎-銀獎」肯定，這也是2020年楊梅廠獲頒「第二屆國家企業環保獎」殊榮後再次獲獎，雙廠區、雙認證，雙重肯定中華為台灣最環保的汽車製造廠。

台灣近年來積極推動「2050淨零轉型」，為落實ESG永續發展，中華率先承諾「2050淨零碳排」，擬訂「綠色製造」、「綠色採購」、「綠色產品」及「環保活動推動」四大主軸，逐步於廠區建置再生能源，並導入「智慧化能源管理系統」將能源有效運用。透過「電動商用車與多元載具自主研發」及「多元品牌事業發展」主軸，進行新能源車策略轉型，朝向國內新能源車標竿企業邁向。對外積極打造ESG生態圈，不僅帶領台灣汽車供應鏈發展，更以責任投資持續購買綠色債券，用行動支持綠色永續發展。

氣候變遷日益加遽，中華在能源管理上，結合智慧工廠導入「智慧化能源管理系統」，以科學、數據化方式監控分析能源使用率，提升經濟效益。為逐步落實「凈零碳排」，新竹廠陸續完成太陽能發電三期建置，發電能力達2000KW，綠電生產使用率達117.4萬度/年，占所有用電比率37%，新竹廠未來將持續擴充再生能源發電設施，預計2027年可望達成100%綠電、零碳排生產。

不僅節電，新竹廠也推動節水，從「模具外部冷卻用水」、「切削液用水」、「壓鑄毛胚冷卻用水」、「廠區廢水」四大方向進行低減推動，以2020年為基期，新竹廠水低減比率為36.47%，約低減用水達5086 噸/年。此外，也利用廠房屋頂收集雨水，將雨水循環供生態池及綠色植栽牆使用，在員工細心照料下，生態池培育出羅漢魚、條紋二鬚?、水蓑衣等台灣原生種，而透過植栽牆栽種無農藥蔬果為同仁加菜。

因應政府淨零碳排路徑規劃，2040年台灣需達成電動車/電動機車市售比100%之目標，中華在新能源車發展上，除跨足電動機車，推出eMOVING推動離島低碳運輸外，也以電動商用車為發展重心，先後推出菱利電動商用車及中華堅兵P350hybrid車款，滿足企業及公部門低碳運輸的需求，藉由綠色運具有效降低交通所產生的碳排量。中華積極布局導入新能源車款，亦致力生產節能環保之汽車，獲得節能、環保認證車型共有7款，2021年銷售環保標章車輛3萬5195台，約占總銷售量66.4%，生產節能標章車輛3萬2898台，約占總銷售量62%。

自己做不夠，還要號召協力廠一起來減碳，透過「中華汽車協力會」積極串連115家協力廠共同減碳，多年來免費提供節能輔導，2021年協力廠節能效益達203萬度電，減少CO2e排放約1019噸，有效降低製程中溫室氣體排放量。

為使產品與服務符合國際標準，中華業界唯一，先後取得環境及品質相關七大ISO認證，導入標準化管理以綠色製程完善產品生命週期中的每一個環節。而在落實環保永續政策上，中華自2018年起自主進行溫室氣體碳盤查與認證，每年擬訂減碳目標與措施，2021年透過外部認證，碳排放量已由2.3萬噸下降至2.08萬噸。在碳足跡管理上，新竹廠率先推動「柴油交貨車自主管理標章認證」降低柴油車排煙污染，針對新竹廠區內104台交貨車進行申報檢驗，目前已有45台(約43％)交貨車取得標章，致力以綠色生產邁向凈零碳排的未來。