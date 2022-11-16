Gogoro是全球電池交換生態系統的技術領導者，為各個城市提供永續性的交通解決方案。Gogoro宣布與GOTO集團和TBS的合資公司Electrum，於正在印尼峇厘島舉辦的G20高峰會提供30輛Gogoro智慧電動機車供賓客與各國代表免費使用，作為高峰會活動官方指定的兩輪交通接駁運具。

透過此項合作，除了讓G20高峰會參與者有機會體驗Gogoro智慧電動機車的絕佳操控性能、創新智慧功能與安全舒適的騎乘感受，更有助於減少移動碳排，深化Gogoro與Electrum的夥伴關係，彰顯為印尼打造全面電動車生態系、實現淨零排放的決心。

Electrum為GOTO集團和TBS共同成立的合資公司，於2022年初即與Gogoro簽署合作備忘錄，將憑藉雙方的跨領域專業技術進行上下游資源整合，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展，使印尼成為全球永續發展領域的領導者。Gogoro與Electrum以及GOTO集團已於2021在雅加達南部展開智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃，加速推動印尼交通運輸電動化。