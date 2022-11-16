秋瓷炫劇中飾演阿勒邱，等待復仇機會。（緯來提供）

在超夯韓劇《小女子》飾演神秘會計的韓星秋瓷炫，43歲的她擁有美麗凍齡外表，早期曾到大陸、台灣發展，她與男神彭于晏在《戀香》中愛得死去活來，在另一部古裝陸劇《木府風雲》卻演繹鬥智鬥勇的「復仇女神」。

她在劇中飾演阿勒邱，潛伏木府10年，隱瞞身世等待時機報仇雪恨，秋瓷炫說：「阿勒邱角色真是大挑戰，因為身份錯綜複雜，侍女、復仇者、羅氏寧的眼中釘、木增的愛人、木坤的心儀對象等等，為了在木府生存下去，她必須在各種身份來回切換，感覺自己有多重人格。」

秋瓷炫2005年剛到大陸時只會說：「謝謝、你好」，沒有翻譯生活寸步難行，但在接演《木府風雲》時，中文已經沒問題。雖然曾懷疑自己是否能詮繹中國少數民族，製作人反問她：「阿勒邱為什麼不能是韓國演員呢？妳是演員，跟國籍無關。」製作人給她無比的勇氣。

秋瓷炫在大陸累積了豐富的表演經驗與情感，但她仍渴望能用韓語展現演技，於是2019年她回歸韓國電視圈並以《小女子》、《毒梟聖徒》大放異彩，儘管戲分不多，她精湛迷人的演技驚豔觀眾。秋瓷炫笑著說：「現在我已經40多歲了，以前傷心時候哭，開心時候笑，現在的我更體會，即使微笑也可以讓你看起來很悲傷。」

《木府風雲》講述一個復仇女成長為民族女神的故事，阿勒邱身居後宅，卻心懷秘密，在木府步步為營，且看阿勒邱如何用寬恕與愛，一次次化解陰謀、危機，幫助木增成為木府史上最偉大的土司，木府風雲一部用愛融化仇恨的傳奇故事。緯來育樂台將於17日(四)起，週一至週五晚間8點播出。