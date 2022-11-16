北京大學今（16）日凌晨獲報1名學生新冠檢測結果為陽性，燕園校區的部分大樓立即採取臨時管控措施、迅速開展人員排查。今日早上7時起，北大嚴格實行「非必要不入校」、「非必要不出校」臨時管控措施，停止校外人員預約入校。

據北京大學官網消息，今日凌晨，學校接到核酸檢測機構訊息，告知該校燕園校區核酸採樣樣本中發現1管「十混一」結果異常，經複檢，確定1名學生檢測結果呈現陽性。

公告稱，學校高度重視，並立即啟動應急預案，對相關樓宇採取臨時管控措施，迅速開展人員排查，並做好後勤保障等各項工作。

校方強調，自今日上午7時起，學校嚴格實行「非必要不入校」、「非必要不出校」臨時管控措施，停止校外人員預約入校。

公告指出，全體師生員工今起至18日每日進行一次核酸檢測、燕園校區採取線上方式開展教學活動；相關會議、活動也改為線上舉辦或調整時間舉行。

北京大學疫情防控工作領導小組辦公室表示，目前，學校防疫和生活物資儲備充足，請廣大師生員工嚴格落實防疫要求。