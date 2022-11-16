「台灣華人德州撲克競技協會」新北辦事處巫姓負責人等10人遭檢方起訴指控，涉犯意圖營利供給賭博場所罪、公眾得出入之場所賭博財物等罪，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定巫男等人沒有從牌局中抽取分水錢，收的報名費用與一般提供賭博場所之抽頭並不相同，判決無罪確定。

檢方起訴指控，巫男僱用林、張擔任荷官、櫃檯人員及計分員，在2017年提供辦事處作為賭博場所，撲克牌為賭具，聚集不特定人賭博財物，賭客登記成為協會會員後，繳交5600元報名費，其中5000元以1比100之比例，取得50萬分計分牌（籌碼）供賭客加入賭博。

檢方認為，巫男等人以每場限時2小時，用德州撲克規則決定輸贏，時限內可再次繳交5600元報名費取得50萬分籌碼繼續賭局，時限屆滿後，即按賭客所持籌碼數排名，以ICM程式計算贏得點數，點數可兌換現金，或留存下次比賽使用，至報名費中之600元則歸協會所有，涉犯賭博等罪，2019年警方執行搜索將巫等10人逮捕，檢方提起公訴。

新北地方法院一審及高院二審都認定，本案德州撲克所進行之遊戲規則，是依靠參與之行為人本身的智力、注意力與判斷力之競技來決定勝負，非僅以荷官所發牌好壞之射倖性決定輸贏，亦與荷官所發給手牌、公牌好壞無關。

合議庭認為，德州撲克勝敗結果主要並非取決於荷官發牌偶然的運氣，而是需要依靠參與玩家本身的注意力、遊戲技巧與判斷力而決定牌局輸贏，並非無法以自己的行為去影響勝負結果的情況下，不算是射倖性之賭博行為，該協會會員競技而非賭博，合於常情，也逸脫法律評價，判決無罪。