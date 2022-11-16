各國央行加大了對抗持續通膨的力度，科法斯表示，最近幾個月，成熟經濟體和新興經濟體都面臨著持續增高日益嚴峻通膨困境。然各主要央行採取激進的貨幣政策關鍵利率提至過去10年來的最高水準，到目前為止，即使亞洲通膨壓力也無減輕跡象，未來12個月亞太經濟將面臨四大阻力。

根據科法斯的計算結果，亞洲新興經濟體的通膨率在9月份加速上升，已經高於5％的年通膨率，增速達到2011年以來的最高水準。這意味著通膨峰值可能要延遲幾個月才會出現，這將對企業產生影響，因為將更高的成本轉嫁給消費者並不是長久之計。與此同時，原材料成本上漲逐漸波及更廣泛的商品和服務領域，核心通膨率上升力道強勁。持續的高通膨將提高消費者的通膨預期，這將限制個人消費支出，特別是影響非必需品的購買。

科法斯進一步指出，持續高通膨將迫使美國聯準會進一步「緊縮」貨幣政策，亞洲各國央行不得不繼續升息並採取更加嚴格的信用政策。未來12個月影響亞太經濟的主要阻力有四大阻力：一、原材料成本持續上漲，這將繼續壓縮企業的利潤空間並限制消費；二、利率上升和金融環境收緊；三、大陸經濟進一步放緩；四、全球經濟衰退。

從9月份的PMI資料可以看出，科法斯說，美國製造商的利潤壓力在第三季度末繼續得到緩解。但歐洲和亞洲的商品製造商報告稱利潤壓力正在加大，9月份PMI產出價格與投入價格之間的差距在經歷了幾個月的縮小後再度擴大。在全球需求疲軟的背景下，能源成本（特別是天然氣價格）的上漲讓原本可以緩解的利潤壓力無從釋放，因此，亞洲企業將面臨越來越大的利潤壓力。