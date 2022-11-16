美國通膨數據下滑，且低於預期，美股啟動一波強勢反攻，其中費城半導體更創下單日漲幅1成，帶動全球股市大反彈，聯準會（Fed）有望放緩升息步調，儘管科技巨頭對前景看淡，市場仍期待去庫存後展開新一輪行情，有利逢低提早佈局新科技基金。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，儘管第四季以來因終端需求轉弱，導致數家科技巨擘最新財測展望不佳，引發股價大震盪，但市場早已預期科技產品將以降價等策略加速去庫存。根據高盛最新預估指出，展望明年S&P500成分股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從今年的年增4％，明年上升至6％。

楊金峰認為，推估明年下半年隨主要央行貨幣政策不再那麼緊縮，全球各國經濟陸續重啟下，智慧型手機與車用電子需求回溫，及企業對資訊安全的重視與日俱增，半導體產業將展開新一輪復甦週期，相關產業鏈獲利或將有所提振。

富蘭克林華美投信指出，目前升息環境下，持續看好具剛性需求的生技股和具成長爆發力投資價值的AI新科技股，建議不妨利用定期定額持續低檔布局，長期累積單位數，等市場反彈再適度收割。

富蘭克林華美AI新科技研究團隊強調，數位轉型與科技創新成長趨勢不變，關注AI演算法帶來的商業發展潛力，投資策略聚焦在創新領域且具備長期競爭力的產業龍頭，如先進製強程晶圓代工、車用半導體、EDA軟體、雲端運算與對資訊安全的重視與投資機會。

結合AI的醫療服務、生技及內需消費與航空股，作為下檔風險的防禦策略，未來也會密切觀察Fed動向來調整持股，趁早利用定期定額低檔加碼，做中長期持續累積。