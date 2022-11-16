過去幾年大型科技業者不斷擴張版圖，成為美國辦公室需求成長的動力來源，但隨著經濟趨緩，這些企業為了因應低迷市況而撙節成本，於是相繼縮減或取消辦公室租賃。

臉書母公司Meta、Lyft、Salesforce.com等科技大廠紛紛縮減在舊金山、矽谷、紐約、德州奧斯汀等地的辦公室空間。亞馬遜在今年7月凍結人事，暫停新辦公室大樓的建造，如今又預備裁員。

不動產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）表示，科技業在轉租市場釋出約占3,000萬平方英尺的辦公室空間，幾乎是2019年第四季950萬平方英尺的逾3倍。