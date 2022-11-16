聯準會（Fed）官員再放鷹，升息還有下半場，貨幣緊縮終結，使得全球整體經濟將進入下行，投信認為，金融市場波動預料仍可能受刺激而升溫，現階段投資策略，仍應兼顧降低風險與提升效率，建議透過多重資產基金布局，靈活配置掌握跟漲抗跌機會。

日盛投信表示，Fed指市場對通膨降溫想得太超前，強調距離利率最高點還有一段路要走，呼應Fed主席鮑爾和其他官員所說的升息還未完成，但速度可能放緩，IMF（國際貨幣基金）也發表對未來擔憂經濟言論，認為疲弱的經濟數據顯示未來將面臨進一步的挑戰。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，升息可能間接影響企業獲利與市場信心，並引發金融資產價格修正，但台灣特別股及台灣可轉債在股市下跌時參與率較低、上漲時參與率跳升，整體投資風險相對大盤低許多，長期展現較佳之投資效率。

台灣重貼現率目前約1.63％，相較先前低點的1.13％，調升幅度有限，且與台灣特別股平均股利率約4.1％至4.5％仍有相當差距，因此升息對特別股影響有限。

日盛台灣多重資產基金研究團隊預期，儘管全球股債仍受到地緣政治影響，但先前居高不下的通膨已有放緩跡象，加上市場預期明年Fed升息可望見頂，將有助未來一至兩季全球不確定風險加速消退。

搭配台股過去十年表現，第四季有傳統旺季加持，第一季受惠元月行情，第一季平均報酬達4.3％，居表現最旺的季度，不想錯過行情，又不想承受大幅波動，可逢低布局台灣多重資產基金。