高雄李姓男子已有3次酒駕紀錄，卻在今年3月犯下第4次酒駕，已觸犯法務部所設下的「5年內3犯者不得易科罰金須入監執行」天條，因此高雄地檢署判他入監服刑，但李男不服，認為目前老婆有孕在身，大女兒又有身障手冊，若他入監服刑，家中經濟恐會垮台。高雄地方法院認為，檢方應給李男保障程序，斟酌李男情況後再裁定，判撤銷執行命令，給予李男妥適的指揮執行。

李男在2004年、2016年、2021年間犯下3次酒駕，今年3月又在前鎮區酒駕遭逮，酒測值為0.35，法官依公共危險罪判李男徒刑5月，併科罰金2萬元，得易科罰金；但李男又觸犯法務部的酒駕「天條」，5年內已犯3次，高雄地檢署裁定李男不得易科罰金，得入監服刑。

李男提出聲明異議，稱自己第一次酒駕是逼不得已，當初是為了送朋友就醫才會酒駕，且自己為家中的經濟支柱，目前老婆仍在懷孕，大女兒領有身障手冊，另一個小孩則相當年幼，若是他入監服刑，會使家庭頓失所依。

高雄地院曾函詢高雄地檢署關於處理李男陳述意見的後續情形，但雄檢並未回覆，因此高雄地院認為，檢察官沒有審查李男的陳述意見，難認適法。

法官認為，檢方應該衡量李男的家庭、經濟狀況，給予李男陳述機會，再裁量判斷，因此執行命令撤銷，另為妥適指揮執行，可上訴。

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