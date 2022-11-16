民進黨屏東縣長參選人周春米15日提及，高樹鄉有好山好水好物產，她若成為屏東第一女縣長，許多農業和建設要繼續努力拚，她也呼籲大家支持高樹鄉長候選人梁正翰，「我和正翰會攜手讓高樹成為屏東最北的亮點」。

周春米昨(15)日在臉書指出，高樹鄉很多國小的操場跑道、風雨球場都是她爭取的；高樹鄉很多的農路，也是她爭取的，「這些都是我能做的！」周春米認為，高樹有好山好水好物產，她若有幸成為屏東第一女縣長，還有許多農業和建設要繼續努力拚。

此外，周春米提到，她真心希望高樹這次能選出一個對農業用心、有行政能力的鄉長，一個能充分和屏東縣政府合作，一個可以和農會一起打拚的好鄉長，形成高樹發展鐵三角，為高樹開創一個新的、有發展的好將來，她呼籲大家支持深蹲高樹的梁正翰。周春米喊話，將與梁正翰攜手讓高樹成為屏東最北的亮點。

此外，周春米也承諾，她在立法院成功爭取的農業職業災害保險，未來自付額的部分，直接由縣政府來負擔，農民不用出錢，「一起挺辛苦的農民兄姐」。周春米強調，高樹不能再空轉，縣政鄉政拚同路！她再次呼籲大家當③號周春米和④號梁正翰的靠山，從屏東最北到最南，都要贏得漂亮，「我走遍33鄉鎮市，絕對有信心，大家作伙拚，屏東OK，高樹向前！」