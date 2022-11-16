針對民進黨發布「江啟臣講出真心話『台中空汙比高雄嚴重』，民進黨：打臉盧秀燕『空氣換新』是大芭樂票」新聞稿，國民黨立委江啟臣（中）16日在國民黨立法院黨團書記長李德維（右）、立委李貴敏（左）陪同下，前往北市警中正一分局報案，指這是公然散布假消息，意圖使人不當選，身為執政黨帶頭破壞選風，要求即刻下架新聞稿，民進黨主席蔡英文出來道歉。（黃世麒攝）

不滿民進黨造謠扭曲，江啟臣怒告散布假新聞。（陳鴻偉翻攝）

民進黨官方臉書日前拿國民黨立委江啟臣輔選國民黨高雄市長候選人柯志恩的直播影片，指控江啟臣講真心話「台中空污比高雄嚴重」打臉台中市長盧秀燕。對此，江啟臣今天前往北市中正一分局提告民進黨製造假新聞，江啟臣痛批，「強力譴責民進黨選舉抹黑奧步，公開散布假訊息、企圖製造假新聞，混淆大眾視聽意圖使人不當選！」

江啟臣認為民進黨中央發布新聞稿說「江啟臣講真心話，台中空污比高雄嚴重」是假新聞，今天與國民黨立委李貴敏、李德維一起到北市中正一分局提告民進黨。

江啟臣還原當時對話，第11分鐘時，他向柯表示「你們這邊（高雄）的空氣很不好，柯當時說：「我就跟你說，就是這樣子啊！」江聽後說：「這幾天中南部也不好」，柯便表示：「這幾天高雄慘的不得了，10個空污的地方有9個在高雄」。

但他從來沒用隻字片語說「台中空污比高雄嚴重」，民進黨卻用這樣標題的新聞稿誤導，違反《社會秩序維護法》散佈謠言，還違反《選罷法》意圖使人不當選，惡意扭曲事實造謠。

民主進步黨發言人謝子涵15日煞有其事表示，江啟臣作為台中市在地的立委，又是盧秀燕競選的總幹事，他吐露真話，打臉盧秀燕的「谷關空氣瓶」是極為諷刺的笑話，讓江忍無可忍決定提告。

江啟臣說，民進黨發新聞，標題、內容都是他沒講過的話，完全就是假訊息，他的直播從頭聽到尾，都沒提過台中，民進黨竟然可以完全不查證，故意用新聞稿扭曲、誤導。

江強調，民進黨的作法已構成違反社維法散佈謠言，更涉及違反選罷法「意圖使人不當選，蔡政府之前說這次選舉，要強力打擊假訊息，法務部也說要嚴辦，所以他到警局提告，確保選舉公平進行」，國民黨立委也痛批，民進黨此舉是惡意造假，混淆視聽，要求即刻下架該則新聞，並且公開對外道歉。

江啟臣也點名法務部，法務部層宣示要嚴辦假訊息、要求檢調主動澄清，確保選舉公正及平和舉行，針對涉有犯罪嫌疑的假訊息案件，應迅速掌握情資，妥適、優先處理，且對於誤導民眾事，即時主動澄清說明。請法務部說到做到，切勿有差別待遇，損害司法公信。