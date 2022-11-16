大陸國家發改委今表示，經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展。穩增長政策將在四季度集中顯效，優化防疫措施有利暢通經濟循環，展望全年，經濟增速有望進一步加快，但最近新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

大陸發改委今（16日）上午在國新辦召開11月例行記者會，發言人孟瑋指出，10月中國經濟經經受住多重超預期因素的影響，持續保持恢復。經濟大省等重點地區經濟正加快回穩，隨著穩經濟政策落地見效，以及政策性開發性金融工具、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。國務院優化疫情防控20條措施指導各地更科學精準做好防控，有利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復。

他表示，展望全年，經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。同時，也注意到當前國際環境仍錯綜複雜，疫情防控形勢依然嚴峻，特別是最近一段時間，中國國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

發改委將持續推進穩經濟一攬子政策和接續政策落地見效，充分發揮推進有效投資重要項目協調機制作用，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，積極擴大有效投資。還將促進重點領域消費加快恢復發展，持續推進實施退稅減稅降費，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，同時強化糧食、能源和供應鏈安全保障，落細落實穩就業政策，做好重要民生商品保供穩價，抓住時間窗口推動經濟回穩向上。