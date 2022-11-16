拓凱(4536)今天下午將參加證交所舉辦的主題式產業講座及「休閒及運動」主題式業績發表會，公司第三季營收、獲利均創新高，法人看好第四季營收可維持30億元的歷史次高。股價今天在平盤附近震盪整理。

拓凱第三季運動休閒產品出貨動能強勁，營收首次突破30億元，達到31.7億元，年增35％，毛利率35％，業外認列約4.6億元匯兌利益，稅後淨利首次站上8億元，達到8.51億元，每股盈餘9.37元，大幅優於預期。前三季大賺兩個資本額，每股盈餘20.40元。

10月營收因大陸十一長假為9.85億元，月減16％，但年增29％，以往第四季是傳統淡季，但這兩年第四季都維持旺季水平，目前運動休閒當中的自行車、安全帽等產品出貨帶動，法人認為，11月及12月隨工作天數恢復正常，營收將回升，第四季營收表現可期，預期可達30億元，第四季獲利有機會接近半個資本額，今年每股盈餘上看25元。

歐美自行車市場預期未來需求不錯，拓凱在后里及越南平陽擴廠。后里廠預計2023年第四季完工，2024年第三季啟用；越南平陽擴廠今年第三季試產，2023年產能提升，初期目標提升20％產能，長期提升40～50％產能。