國民黨桃園市長候選人張善政今早與市議員徐其萬在大園區徒步掃街，面對近期謠傳「國民黨當選，航空城就會停工」，張善政呼籲桃園市民不要聽信不實耳語，強調他上任後，航空城的進度只會加快不會變慢，更不可能會停工，直批民進黨散布謠言。

張善政日前在桃園航空城地方促進會擴大會員大會上， 重申航空城拆遷戶補助三大利多政見，強調航空城進度不甚理想，未來一定大力促進開發進度。但近期傳出「國民黨當選後，航空城就會停工」謠言，張善政今盼市民不要聽信。

張善政指出，他先前在大園參加說明會，清楚強調2個重點，首先是會好好照顧徵收戶與地主的權益，過去的補償條件若有不足之處，上任後會立即檢討並補足，接著是在檢討與補償條件過程中，絕對不會讓航空城進度受影響，強調航空城現在推動的進度只會加快不會變慢，更不可能停頓。

徐其萬也喊話，盼市民別聽信造謠抹黑耳語，最近舉辦問政座談會都有直接與民眾表明，張善政當選市長後對航空城的發展規畫，包括組織優質團隊，重新檢討安置街廓及配地不足等問題，他相信有土木工程專業背景的張善政，絕對能掌握航空城的進度和施工品質。